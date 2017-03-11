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Durmuş Aptik 81 yaşında

Güneşli mahallesinden merhum Hacıali ve Münire Aptik ailesinin oğlu,

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Durmuş Aptik 81 yaşında

Güneşli mahallesinden merhum Hacıali ve Münire Aptik ailesinin oğlu, merhum Rıfat ve Habibe Aloğlu ailesinin damadı, merhum Münire, Sariye, Behice ve emekli Öğretmen Yaşar Aptik kardeşlerin kardeşi, merhum Rafet, Hasan, merhum Hüseyin ve Mehmet Aloğlu'nun enişteleri, Nizam Tontuş, Ümit Aytaç ve Reşat Aptik'in kayınpederi, Balıkesir'de esnaf Mesut Aptik, Otobüs İşletmecisi Mustafa, Hacıali, Feyza, Hatice ve Belgin Aptik kardeşlerin babası, 13 torun dedesi, 2 de torun çocuğu büyükbabası, emekli esnaf Durmuş Aptik, 11 Mart 2017 günü vefat etmiştir.

Cenazesi ikindi namazına müteakip Ulu Camii'nden alınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Battalgazi Mahallesi Sekili caddesinde kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 533 738 12 51 oğlu Mesut Aptik,

0 545 529 07 07 oğlu Hacı Ali,

0 536 606 04 52 oğlu Mustafa,

0 535 702 81 50 kardeşi Yaşar.

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