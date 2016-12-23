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Durmuş Ali Yavuz 80 yaşında

Güneşli mahallesinden Hüseyin-Nazife Yavuz ailesinin oğlu,

Durmuş Ali Yavuz 80 yaşında

Güneşli mahallesinden Hüseyin-Nazife Yavuz ailesinin oğlu,  Güblüce mahallesinden 'den Ali Doğan'ın damadı, Pakize Göçer, Leman Çimen, Nazife Türkar, Şaziye Kaliştu ve Nazmiye Bayar kardeşlerin kardeşi,  Sıtkı, Hüseyin, Feride, Aliye Yavuz kardeşlerin babası,  Cafer Ceylan ve Orhan Ergün'ün kayınpederi, İmar İskan Bakanlığı personeli Durmuş Ali Yavuz, 23 Aralık 2016 Cuma günü Ankara’da kalp krizi sonucu vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Ankara Keçiören Semtinde kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefon:

0 537 430 75 78 oğlu Sıtkı Yavuz.

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Ahmet kara 21 saat önce

Allah rahmet eylesin değerli ailesine Allah sabırlar versin

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 19 saat önce

YÜCE RABBİMDEN MERHUMUN TÜM GÜNAHLARINI AFFETMESİNİ VE EN GÜZEL CENNET HİZMETLERİNİ NASİP ETMESİNİ NİYAZ EDERİM.TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARININ BAŞI SAĞ OLSUN.

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ATİLLA DAL 17 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH

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mevlüt akın 14 saat önce

ALLAH Rahmet eylesin

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