Durmuş Ali Yavuz 80 yaşında

Güneşli mahallesinden Hüseyin-Nazife Yavuz ailesinin oğlu, Güblüce mahallesinden 'den Ali Doğan'ın damadı, Pakize Göçer, Leman Çimen, Nazife Türkar, Şaziye Kaliştu ve Nazmiye Bayar kardeşlerin kardeşi, Sıtkı, Hüseyin, Feride, Aliye Yavuz kardeşlerin babası, Cafer Ceylan ve Orhan Ergün'ün kayınpederi, İmar İskan Bakanlığı personeli Durmuş Ali Yavuz, 23 Aralık 2016 Cuma günü Ankara’da kalp krizi sonucu vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Ankara Keçiören Semtinde kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefon:
0 537 430 75 78 oğlu Sıtkı Yavuz.
Allah rahmet eylesin değerli ailesine Allah sabırlar versin