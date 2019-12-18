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Durmuş Ali Koyun 70 yaşında

Durmuş Ali Koyun 70 yaşında

Durmuş Ali Koyun 70 yaşında

Aslen Kabaktepe Mahallesinden olup Kümbet Mahallesi’nde ikamet eden odun ambarları esnaflarından Recep, Murat Koyun ve Metin Alperen, Nurgül Yıldız, Elif Koyun, Hatice Gözükara’nın babaları, Aslan, Selahattin, Gazi, Kemal Koyun, Peri Daşo, Nurtane Koyun kardeşlerin ağabeyi, Durmuş Ali Koyun vefat etmiştir.

Cenazesi öğle namazına müteakiben Hocazade Camii’nde kılınarak Hocazade Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı ve taziyesi Kümbet Mahallesi Hocazade Mezarlığı arkası kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 546 293 58 38 oğlu Recep,

0 542 570 87 55 oğlu Murat,

0 541 285 41 30 oğlu Metin.


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