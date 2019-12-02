Durmuş Ali Cengiz 92 yaşında,

Aslen Afşin Tatlar mahallesinden olup Elbistan'da ikamet eden Fen Lisesi Öğretmeni Bayram Cengiz, Ali, Mehmet ve Abdullah Cengiz kardeşlerin babası, Durmuş Ali Cengiz elim bir olay neticesinde 02 Aralık 2019 günü vefat etmiştir.
Cenazesi İkindi namazına müteakip Ulu Camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Kur'an-ı Kerim'i Gariplik mezarlığı altı, Modern Elektrik karşısında kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon : 0 506 234 31 31 oğlu Bayram Cengiz
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun