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Durmuş Ali Cengiz 92 yaşında,

Durmuş Ali Cengiz 92 yaşında,

Durmuş Ali Cengiz 92 yaşında,

Aslen Afşin Tatlar mahallesinden olup Elbistan'da ikamet eden Fen Lisesi Öğretmeni Bayram Cengiz, Ali, Mehmet ve  Abdullah Cengiz kardeşlerin babası, Durmuş Ali Cengiz elim bir olay neticesinde 02 Aralık 2019 günü vefat etmiştir.

Cenazesi İkindi namazına müteakip Ulu Camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim'i Gariplik mezarlığı altı, Modern Elektrik karşısında kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefon : 0 506 234 31 31 oğlu Bayram Cengiz 

 


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Adem Kancı 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Yılmaz kalkan 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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İsmet Bozdoğan 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Sait Anteplioğlu 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Hasan Öztürk 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun hocam sizlerinde başı sağ olsun

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