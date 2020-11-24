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Durduca Karataş 71 yaşında

Durduca Karataş 71 yaşında
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Çalış Mahallesi’nden TMO’dan emekli memur Mehmet Hanifi Karataş’ın eşi, Yunus, Ayşe, Fadime, Hatice, Belkıs, Emine, Songül, hastane personeli Abdullah ve Abdurrahman Karataş kardeşlerin annesi Durduca Karataş vefat etmiştir. 
Taziye için telefonlar: 
0544 272 6338 oğlu Abdurrahman
0541 328 2330 oğlu Abdullah.


Yerel Manşetler
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Durduca Karataş 71 Yaşında
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Zekai Kılınç 58 dakika önce

Merhume Durduca ablaya Allah'tan rahmet, Tüm yakınlarına başsağlığı dilerim.Mekanı cennet olsun.

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DERVİŞ DOĞAN 44 dakika önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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