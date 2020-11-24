Çalış Mahallesi’nden TMO’dan emekli memur Mehmet Hanifi Karataş’ın eşi, Yunus, Ayşe, Fadime, Hatice, Belkıs, Emine, Songül, hastane personeli Abdullah ve Abdurrahman Karataş kardeşlerin annesi Durduca Karataş vefat etmiştir.
Taziye için telefonlar:
0544 272 6338 oğlu Abdurrahman
0541 328 2330 oğlu Abdullah.
Durduca Karataş 71 yaşında
24 Kasım 2020 Salı 12:02
Çalış Mahallesi’nden TMO’dan emekli memur Mehmet Hanifi Karataş’ın eşi, Yunus, Ayşe, Fadime, Hatice, Belkıs, Emine, Songül, hastane personeli Abdullah ve Abdurrahman Karataş kardeşlerin annesi Durduca Karataş vefat etmiştir.
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DERVİŞ DOĞAN 44 dakika önce
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
Merhume Durduca ablaya Allah'tan rahmet, Tüm yakınlarına başsağlığı dilerim.Mekanı cennet olsun.