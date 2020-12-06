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Durdu Yakup Kırdağ 80 yaşında

Durdu Yakup Kırdağ 80 yaşında

Durdu Yakup Kırdağ 80 yaşında
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 Aslen Göksun ilçesine bağlı Büyük Kızılcık Mahallesinden olup Elbistan'da ikamet eden Yakupoğlu Ekmek ve Yakupoğlu İnşaat firması sahiplerinden Abdullah, Mehmet, Ali, Ramazan ve Ahmet kardeşlerin babası Durdu Yakup Kırdağ vefat etmiştir. Cenazesi, 6 Aralık Pazar günü defnedilmiştir.
Taziye için telefon:
0542 734 8332 oğlu Abdullah
0544 555 2269 oğlu Mehmet
0542 541 2715 oğlu Ali
0536 061 2820 oğlu Ramazan
0543 323 9869 oğlu Ahmet
0542 206 5488 eniştesi Ahmet. 

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Ali Tekebaba 17 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Ahmet+canpolat 16 saat önce

Allah+rahmet+eylesin+mekani+cennet+olsun

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Ahmet Zedeli TKİ Elbistan 16 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun amin.

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Sedat Bekereci 16 saat önce

Allah Rahmet eylesin mekanı cennet olsun İnşaAllah Başınız sağ olsun Allah Sabırlar Versin

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İSMAİL ALBAY 16 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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Bayram duyar 16 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah kırdag ailesi başınız sağolsun

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Erol Cömert 16 saat önce

Allah rahmet etsin. Mekânı cennet olsun

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Yılmaz kalkan 16 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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