Aslen Ekinözü ilçesine bağlı Kürtül Mahallesi’nden Fatma Topal’ın eşi, Üzeyir Topal, Münevver Dönmez, Hatice Kurt ve Şeyma Baz kardeşlerin babası, İsmail Kurt, Selami Dönmez ile Hazimet Baz bacanakların kayınbabası, Osman, Orhan ve Oğuzhan Kurt ile Zehra, Tuba ve Şeyda Baz kardeşlerin dedesi, Cebrail, Ömer, Alirıza ve Mehmet Muslu kardeşlerin amcaları Durdu Topal 86 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 25 mayıs 2019 Cumartesi günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Cumhuriyet Mahallesi Valide Emine Sultan Caddesi’ndeki kendi hanesinde okunmaktadır.
0532 628 2957 damadı İsmail Kurt
0544 768 4546 damadı Hazimet Baz
0532 384 4074 damadı Selami Dönmez
0537 705 8397 yeğeni Cebrail Muslu
0539 347 2367 yeğeni Mehmet Muslu
Durdu Topal 86 yaşında
Durdu Topal 86 yaşında
25 Mayıs 2019 Cumartesi 16:42
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.