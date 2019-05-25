

Aslen Ekinözü ilçesine bağlı Kürtül Mahallesi’nden Fatma Topal’ın eşi, Üzeyir Topal, Münevver Dönmez, Hatice Kurt ve Şeyma Baz kardeşlerin babası, İsmail Kurt, Selami Dönmez ile Hazimet Baz bacanakların kayınbabası, Osman, Orhan ve Oğuzhan Kurt ile Zehra, Tuba ve Şeyda Baz kardeşlerin dedesi, Cebrail, Ömer, Alirıza ve Mehmet Muslu kardeşlerin amcaları Durdu Topal 86 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 25 mayıs 2019 Cumartesi günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Cumhuriyet Mahallesi Valide Emine Sultan Caddesi’ndeki kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0532 628 2957 damadı İsmail Kurt

0544 768 4546 damadı Hazimet Baz

0532 384 4074 damadı Selami Dönmez

0537 705 8397 yeğeni Cebrail Muslu

0539 347 2367 yeğeni Mehmet Muslu