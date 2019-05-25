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Durdu Topal 86 yaşında

Durdu Topal 86 yaşında

Durdu Topal 86 yaşında
 


Aslen Ekinözü ilçesine bağlı Kürtül Mahallesi’nden Fatma Topal’ın eşi, Üzeyir Topal, Münevver Dönmez, Hatice Kurt ve Şeyma Baz kardeşlerin babası, İsmail Kurt, Selami Dönmez ile Hazimet Baz bacanakların kayınbabası, Osman, Orhan ve Oğuzhan Kurt ile Zehra, Tuba ve Şeyda Baz kardeşlerin dedesi, Cebrail, Ömer, Alirıza ve Mehmet Muslu kardeşlerin amcaları Durdu Topal 86 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 25 mayıs 2019 Cumartesi günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Cumhuriyet Mahallesi Valide Emine Sultan Caddesi’ndeki kendi hanesinde okunmaktadır.
 Taziye için telefonlar:
0532 628 2957 damadı İsmail Kurt
0544 768 4546 damadı Hazimet Baz
0532 384 4074 damadı Selami Dönmez
0537 705 8397 yeğeni Cebrail Muslu
0539 347 2367 yeğeni Mehmet Muslu

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Yerel Manşetler
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