Aslen Elbistan’a bağlı Kışla Mahallesi’nden olup merhum Ömer ve Emine Şirin ailesinin oğlu, Gül Şirin'in eşi, Ömer, Özkan ve Emine Şirin kardeşlerin babası, Cuma, Hanifi ve Veysel Şirin'in ile Seniha Ardıçlı ,Şükriye Alkaya ve Merhume Güllü Tekin'in abisi, Cuma, Mehmet, Ferhat, Halit Şahin'in eniştesi, Mesut, Orhan Şirin'in amcası, Durdu Şirin vefat etmiştir. Cenaze namazı, 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Ulu Cami’inde kılınacaktır. Kur’an-ı Kerim'i, Hamza Akbaş Caddesi Heleteliler Un değirmeni karşısında okunacaktır.
Taziye için telefonlar
0531 980 4780 oğlu Ömer
0544 273 3343 oğlu Özkan
Durdu Şirin
Durdu Şirin
06 Mayıs 2019 Pazartesi 09:20
Aslen Elbistan’a bağlı Kışla Mahallesi’nden olup merhum Ömer ve Emine Şirin ailesinin oğlu, Gül Şirin'in eşi, Ömer, Özkan ve Emine Şirin kardeşlerin babası, Cuma, Hanifi ve Veysel Şirin'in ile Seniha Ardıçlı ,Şükriye Alkaya ve Merhume Güllü Tekin'in abisi, Cuma, Mehmet, Ferhat, Halit Şahin'in eniştesi, Mesut, Orhan Şirin'in amcası, Durdu Şirin vefat etmiştir. Cenaze namazı, 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Ulu Cami’inde kılınacaktır. Kur’an-ı Kerim'i, Hamza Akbaş Caddesi Heleteliler Un değirmeni karşısında okunacaktır.
Şirin ve Şahin ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerim.
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya
ALLAH rahmet eylesin mekanı CENNET olsun ailesinin başı sağ olsun
Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına baş saglıgı dilerim
Allah rahmet eylesin
Merhum durdu kardeşime Allahdan rahmet eşine evlatlarına kardeşlerine ve kayınlarına kardeşim memet şahin nezdinde. baş sağlığı dilerim merhumun toprağı bol mekanı cennet olur inşAllah
Güzel İnsan Güzel Abim Mekanın Cennet Olsun ..
ALLAH rahmet eylesin.Kalanların başı sağolsun!