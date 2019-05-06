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Durdu Şirin

Durdu Şirin

Durdu Şirin

Aslen Elbistan’a bağlı Kışla Mahallesi’nden olup merhum Ömer ve Emine Şirin ailesinin oğlu, Gül Şirin'in eşi, Ömer, Özkan ve Emine Şirin kardeşlerin babası, Cuma, Hanifi ve Veysel Şirin'in ile Seniha Ardıçlı ,Şükriye Alkaya ve Merhume Güllü Tekin'in abisi, Cuma, Mehmet, Ferhat, Halit Şahin'in eniştesi, Mesut, Orhan Şirin'in amcası, Durdu Şirin vefat etmiştir. Cenaze namazı, 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Ulu Cami’inde kılınacaktır. Kur’an-ı Kerim'i, Hamza Akbaş Caddesi Heleteliler Un değirmeni karşısında okunacaktır. 
Taziye için telefonlar 
0531 980 4780 oğlu Ömer
0544 273 3343 oğlu Özkan

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Mevlüt ÇANAK 2 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin.Kalanların başı sağolsun!

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Metin uzman 2 hafta önce

Şirin ve Şahin ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerim.

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Hacı Durdu CEHİZ 2 hafta önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Furkan KÖKSAL 2 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı CENNET olsun ailesinin başı sağ olsun

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Fazıl Olgun 2 hafta önce

Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına baş saglıgı dilerim

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Serbay devei 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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Hamza topsakal 2 hafta önce

Merhum durdu kardeşime Allahdan rahmet eşine evlatlarına kardeşlerine ve kayınlarına kardeşim memet şahin nezdinde. baş sağlığı dilerim merhumun toprağı bol mekanı cennet olur inşAllah

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Mehmet Ali ELDELEKLİOĞLU 2 hafta önce

Güzel İnsan Güzel Abim Mekanın Cennet Olsun ..

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