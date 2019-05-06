Aslen Elbistan’a bağlı Kışla Mahallesi’nden olup merhum Ömer ve Emine Şirin ailesinin oğlu, Gül Şirin'in eşi, Ömer, Özkan ve Emine Şirin kardeşlerin babası, Cuma, Hanifi ve Veysel Şirin'in ile Seniha Ardıçlı ,Şükriye Alkaya ve Merhume Güllü Tekin'in abisi, Cuma, Mehmet, Ferhat, Halit Şahin'in eniştesi, Mesut, Orhan Şirin'in amcası, Durdu Şirin vefat etmiştir. Cenaze namazı, 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Ulu Cami’inde kılınacaktır. Kur’an-ı Kerim'i, Hamza Akbaş Caddesi Heleteliler Un değirmeni karşısında okunacaktır.

Taziye için telefonlar

0531 980 4780 oğlu Ömer

0544 273 3343 oğlu Özkan