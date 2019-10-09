Durdu Mehmet Temizsoy 81 yaşında

Kışla Mahallesi’nden Ahmet ve Ümmü Gülsüm Temizsoy ailesinin oğlu, Emine Temizsoy’un eşi, Ahmet, Mehmet, Murat ve Çiğdem Temizsoy ile Nilüfer Gözay kardeşlerin babası, merhume Hacı Emiş Yılmaz’ın kardeşi, Izgın eski belediye başkanı Ömer Çolak, öğretmen Hüseyin Çolak ve belediye çavuşu Mustafa Çolak kardeşlerin enişteleri, Şıhhamit Aslan ve Adem Kılınç’ın bacanağı, merhum Derviş Hoca’nın yeğeni Durdu Mehmet Temizsoy vefat etmiştir. Cenazesi, 9 Ekim Çarşamba günü ikindi namazına müteakip Ulu Cami’inde cenaze namazı kılınarak Bahçelievler Mahalle mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Battalgazi Mahallesi Tepebaşı Caddesi Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu yanında kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefon:

0532 391 9477 oğlu Ahmet.