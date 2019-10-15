Durdu Mehmet Çakır 60 yaşında,

Aslen Alişar köyünden olup uzun yıllar Elbistan'da ikamet eden merhum İbrahim ve merhume Emine Çakır ailesinin oğlu, Naciye Çakır'ın eşi, Gülbeyaz, Nigar, Halil ve Süleyman Çakır kardeşlerin kardeşi, Adem, Elif, Gülseren, Özge ve İbrahim,Çakır kardeşlerin babası, Muzaffer Demir, Alparslan Eren ve Ahmet Kahraman'ın kayınbabası, 10 torun dedesi, Durdu Mehmet Çakır 15 Ekim 2019 günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Şeker Fabrikası yolu üzeri Zedeli Petrol civarı kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar :

0 542 492 88 42 oğlu Adem

0 533 517 46 38 damadı Alparslan

0 545 202 22 72 damadı Ahmet