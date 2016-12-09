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Durdu Izgınlı 74 yaşında

Izgın mahallesinden Ali-Gülbeyaz Izgınlı ailesinin oğlu,

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Durdu Izgınlı 74 yaşında

Izgın mahallesinden Ali-Gülbeyaz Izgınlı ailesinin oğlu, Ahmet, Mehmet, Mustafa, Halil, Bedir, Cuma,Hasan, Ali,Peri, Sabriye, Firdevs, Ayşe ve Gülbeyaz Izgınlı kardeşlerin babası, Mehmet Küçük, Mehmet Aycan, Yaşar Şahin, Bahset Karaca ve Mesut Genç bacanakların kayınpederi, Durdu Izgınlı, 9 Aralık 2016 Cuma günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Izgın mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar: 0 536 899 24 06 oğlu Halil, 0 541760 35 41 oğlu Ali, 0 553 775 19 71 oğlu Mehmet.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 hafta önce

merhume emine türkkaya hanıma cenabı Allahtan rahmet kederli ailesine tüm eş dost ve akrabalarına baş sağlığı dilerim.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 hafta önce

merhum durdu ızgınlı amcaya cenabı Allahtan rahmet kederli ailesine tüm eş dost ve akrabalarına baş sağlığı dilerim.

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haki arslan (Kocaeli) 2 hafta önce

Allah mekanını cennet eylesin ailesinin başı sagolsun

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Tolga tap osmaniyeden 2 hafta önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.

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Tacettin söyler havis oğlu hasanin oglu 2 hafta önce

Durdu emmiye Allah dan rahmet diliyorum kederli ailesinde sabır
Diliyorum

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mevlüt akın 2 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin

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Hacı Durdu CEHZİ 2 hafta önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya

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