Durdu Izgınlı 74 yaşında

Izgın mahallesinden Ali-Gülbeyaz Izgınlı ailesinin oğlu, Ahmet, Mehmet, Mustafa, Halil, Bedir, Cuma,Hasan, Ali,Peri, Sabriye, Firdevs, Ayşe ve Gülbeyaz Izgınlı kardeşlerin babası, Mehmet Küçük, Mehmet Aycan, Yaşar Şahin, Bahset Karaca ve Mesut Genç bacanakların kayınpederi, Durdu Izgınlı, 9 Aralık 2016 Cuma günü vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Izgın mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar: 0 536 899 24 06 oğlu Halil, 0 541760 35 41 oğlu Ali, 0 553 775 19 71 oğlu Mehmet.
merhume emine türkkaya hanıma cenabı Allahtan rahmet kederli ailesine tüm eş dost ve akrabalarına baş sağlığı dilerim.