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Durdu Gözümoğlu 70 yaşında

Karaelbistan mahallesinden merhum Durmuş Ali-Ayşe Gözümoğlu ailesinin oğlu,

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Durdu Gözümoğlu 70 yaşında

Karaelbistan mahallesinden merhum Durmuş Ali-Ayşe Gözümoğlu ailesinin oğlu, Cebrail-Nuri Gözümoğlu kardeşlerin abisi, Mehmet, Hacı Ali, Hamit, Adem, Sefa, Bünyamin ve Durdu Gözümoğlu kardeşlerin babası, Durdu Gözümoğlu, 22 Ekim 2016 günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerem’i Karaelbistan mahallesinde kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar: 0 543 947 47 12 Hamit Gözümoğlu.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 ay önce

merhum durdu gözümoğluna cenabı Allahtan rahmet kederli ailesine sevenlerine tüm eş dost ve hısım akrabalarına baş sağlığı dilerim.Mekanı cennet olsun.

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Atilla müftüoğlu 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun..başta oğulları ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum

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H.Osman Kurt -İstanbul 2 ay önce

Durdu sana Allah'tan rahmet ailene başsağlığı dilerim.Mekanın cennet Allah'ın rahmeti üzerine olsun.

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Hacı Durdu CEHİZ 2 ay önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-SAKARYA

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mevlüt akın 2 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

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mahmut potuk 2 ay önce

Allah rahmet eylesin. mekanı cennet olsun.

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adnan kara 2 ay önce

Allah rahmet eylesin.Bünyamin arkadaşımın ve sevenlerinin başı sağolsun.

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ULVAN ATALAR 2 ay önce

Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun

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