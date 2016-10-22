Durdu Gözümoğlu 70 yaşında

Karaelbistan mahallesinden merhum Durmuş Ali-Ayşe Gözümoğlu ailesinin oğlu, Cebrail-Nuri Gözümoğlu kardeşlerin abisi, Mehmet, Hacı Ali, Hamit, Adem, Sefa, Bünyamin ve Durdu Gözümoğlu kardeşlerin babası, Durdu Gözümoğlu, 22 Ekim 2016 günü vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerem’i Karaelbistan mahallesinde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar: 0 543 947 47 12 Hamit Gözümoğlu.
merhum durdu gözümoğluna cenabı Allahtan rahmet kederli ailesine sevenlerine tüm eş dost ve hısım akrabalarına baş sağlığı dilerim.Mekanı cennet olsun.