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Durdu Gövcecik 86 yaşında

Durdu Gövcecik 86 yaşında

Durdu Gövcecik 86 yaşında
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Kızılcaoba Mahallesinden Yusuf ve Habibe Gövcecik ailesinin oğlu, Hamide Güllü Gövcecik’in eşi, Ahmet, Mehmet, Abdullah, Çetin (Ali), Yusuf, Sevgi ve Gülten kardeşlerin babaları, Yaşar, Gani, Cuma ve Recep Gövcecik kardeşlerin kardeşi, Selçuk Gözükara ve Ramazan Karakoç’un kayınbabaları Durdu Gövcecik 23 Ağustos 2019 Cuma günü vefat etmiştir.

Cenazesi 24 Ağustos 2019 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Ulu Camii’nden alınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba Mahallesi Hoşgörü Sokak Jandarma karakolu üst kısmına okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 546 910 63 70 oğlu Mehmet,

0 544 899 26 57 oğlu Abdullah.


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Nadir Yeleğen 22 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...

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Hüseyin önat 22 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun

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Sait Anteplioğlu 19 saat önce

Allah rahmet eylesin

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Yılmaz kalkan 18 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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Ahmet ÖZDEMIR 18 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet toprağı bol olsun kalanlara cenabı Allah sabırlar versin

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Mikail özgen 18 saat önce

Allah rahmet eylesin

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Hüseyin Çakmak 18 saat önce

Allah rahmet eylesin kabri Nur makamı Cennet olsun

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HAKAN PİŞKİN 17 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN YAKINLARININDA BAŞI SAĞOLSUN.HAKAN PİŞKİN AYVALIK

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