Durdu Gövcecik 86 yaşında

Kızılcaoba Mahallesinden Yusuf ve Habibe Gövcecik ailesinin oğlu, Hamide Güllü Gövcecik’in eşi, Ahmet, Mehmet, Abdullah, Çetin (Ali), Yusuf, Sevgi ve Gülten kardeşlerin babaları, Yaşar, Gani, Cuma ve Recep Gövcecik kardeşlerin kardeşi, Selçuk Gözükara ve Ramazan Karakoç’un kayınbabaları Durdu Gövcecik 23 Ağustos 2019 Cuma günü vefat etmiştir.
Cenazesi 24 Ağustos 2019 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Ulu Camii’nden alınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba Mahallesi Hoşgörü Sokak Jandarma karakolu üst kısmına okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 546 910 63 70 oğlu Mehmet,
0 544 899 26 57 oğlu Abdullah.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...