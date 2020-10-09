Bahçelievler mahallesinden Hasan ve Sultan Ceylan’ın oğlu, Hanifi, Muzaffer, İbiş, Yusuf, Bayram, Döndü ve Fatma Ceylan kardeşlerin babası, Durdu Ceylan vefat etmiştir.
Cenazesi 9 Ekim 2020 Cuma günü Cuma namazına müteakiben cenaze namazı kılınarak, aile mezarlığına defnedilecek.
Taziyesi Bahçelievler mahallesi kız İmam Hatip Lisesi karşısı kendi hanesindedir.
Taziye için telefon:
0 541 413 66 03 oğlu Hanifi
0 530 330 32 57 oğlu İbiş
Durdu Ceylan 85 yaşında,
09 Ekim 2020 Cuma 06:19
Bahçelievler mahallesinden Hasan ve Sultan Ceylan’ın oğlu, Hanifi, Muzaffer, İbiş, Yusuf, Bayram, Döndü ve Fatma Ceylan kardeşlerin babası, Durdu Ceylan vefat etmiştir.
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun