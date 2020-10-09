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Durdu Ceylan 85 yaşında,

Durdu Ceylan 85 yaşında,
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Bahçelievler mahallesinden Hasan ve Sultan Ceylan’ın oğlu, Hanifi, Muzaffer, İbiş, Yusuf, Bayram, Döndü ve Fatma Ceylan kardeşlerin babası, Durdu Ceylan vefat etmiştir.
Cenazesi 9 Ekim 2020 Cuma günü Cuma namazına müteakiben cenaze namazı kılınarak, aile mezarlığına defnedilecek.
Taziyesi Bahçelievler mahallesi kız İmam Hatip Lisesi karşısı kendi hanesindedir.
Taziye için telefon:
0 541 413 66 03 oğlu Hanifi
0 530 330 32 57 oğlu İbiş



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Durdu Ceylan 85 Yaşında
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Adem Kancı 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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HÜSEYİN ÖNAT 2 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.

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