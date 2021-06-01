Durdu Çeker 71 yaşında

Merhum Ali ve merhume Fatma Çeker ailesinin oğlu, Nazife Kitiz, Mehmet, Mesut, merhum Hacı ve Hayri, Mehmet Mesut, Aliye, Sinan kardeşlerin ağabeyi, Mustafa Sinan’ın kaynı, sanayi esnaflarından Mehmet Çeker’in yeğeni, Ahmet Çeker’in kayınbabası, TKİ’den emekli Durdu Çeker vefat etmiştir.
Cenazesi 1 Haziran Salı günü öğle namazından sonra Ulu Camii’nden alınarak Hocazade Mezarlığı’na defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Yeşilyurt Mahallesi Rüzgar Sokak Şahin Tepesi mevkiinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 544 969 64 46 Mehmet Çeker,
0 545 867 80 75 Mesut Çeker,
0 532 565 39 17 Ahmet Çeker,
0 539 417 01 22 Mustafa Sinan Çekera