Duran Aytaç Anma
Duran Aytaç
18 Şubat 2020 Salı 09:21
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Elbistanlı 1 gün önce
Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun
DERVİŞ DOĞAN 21 saat önce
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Erdem aytaç 18 saat önce
Mekanın cennet olsun babam canım herdayim yanım dasın rüyamdasin seni cok özledim babam benim
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.