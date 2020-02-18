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Duran Aytaç Anma

Duran Aytaç

Duran Aytaç Anma
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Bahittin Saykın ALMANYA 1 gün önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Elbistanlı 1 gün önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun

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DERVİŞ DOĞAN 21 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Erdem aytaç 18 saat önce

Mekanın cennet olsun babam canım herdayim yanım dasın rüyamdasin seni cok özledim babam benim

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