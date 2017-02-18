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Duran Aytaç 63 yaşında

Taşburun mahallesinden Durmuş Ali ve Nakşiye Aytaç ailesinin oğlu,

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Duran Aytaç 63 yaşında

Taşburun mahallesinden Durmuş Ali ve Nakşiye Aytaç ailesinin oğlu, Mehmet Yüce'nin damadı, İlhan Aytaç, Fadime, Eşe, Saadet, merhum Badegül kardeşlerin kardeşi, Erdem Aytaç, Serhan Aytaç, Durmuş Ali, Gökhan, Edanur Aytaç, kardeşlerin babası, AEL'den emekli Duran Aytaç, ani bir kalp krizi sonucu 18 Şubat 2017 günü vefat etmiştir.

Cenazesi 19 Şubat 2017 Pazar günü Taşburun mahallesinde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 544 958 73 08 oğlu Gökhan,

0 543 874 18 15 Durmuş Ali Aytaç,

0 530 907 02 41 Serkan Aytaç,
            0 542 359 19 52 Erdem Aytaç,
            0 533 541 41 84 kardeşi İlhan Aytaç.



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