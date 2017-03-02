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Dudu Karaca 84 yaşında

Kümbet mahallesinden Muttalip-Zilfi Şahin ailesinin kızı,

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Dudu Karaca 84 yaşında

Kümbet mahallesinden Muttalip-Zilfi Şahin ailesinin kızı, Cuma Karaca’nın eşi, Hayri Karaca, Saniye Çakmak ve Rahime Özdemir kardeşlerin annesi, Raif Çakmak ve Necdet Özdemir bacanakların kayınvalidesi, 16 torun ninesi, 9 da torun çocuğu büyük annesi, Dudu Karaca, kalp yetmezliğine yenik düşerek; 02 Mart 2017 günü Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

Cenazesi; Malatya Cd. Yenice Camii doğu yanı kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

Oğlu Hayri; 0 532 702 40 14,

Damadı Necdet Özdemir; 0 538 585 27 05.

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