Dr.Av.DİNÇER SÖĞÜTLÜ 78 yaşında

Elbistan Yalak Mahallesinden merhum Av.Hulusi Söğütlü ve merhum Fatik Söğütlü'nün oğlu, Gönül Söğütlü'nün eşi, merhum eski CHP Kahramanmaraş milletvekili Oğuz Söğütlü, merhum Turaç Söğütlü, merhum Doğan Söğütlü, Neriman Söğütlü,Güner Söğütlü, Gürbüz Söğütlü ve Türkan Hilmioğlu'nun kardeşleri, Dr. Gökhan Söğütlü'nün amcası,
Hulusi Söğütlü, Mustafa Hulusi Söğütlü kardeşlerin babası,
Doktor Av.Dinçer Söğütlü
27.11.2016 günü Ankara'da vefat etmiştir. Cenazesi 28 Kasım 2016 Pazartesi günü Öğle Namazına müteakip Ankara Bilkent Diyanet camiinde kılınarak Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir. Kuranı Ankara'da kendi hanelerinde okunacaktır.
0539-650 09 55 Kardeşi Güner Söğütlü
0533-634 48 34 Kardeşi Gürbüz Söğütlü
Taziyelerini ileten, acımızı paylaşan tüm dostlara en içten teşekkürlerimizi sunarım.