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Dr.Av.DİNÇER SÖĞÜTLÜ 78 yaşında

Elbistan Yalak Mahallesinden merhum Hulusi Söğütlü'nün oğlu,

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Dr.Av.DİNÇER SÖĞÜTLÜ 78 yaşında

 Elbistan  Yalak Mahallesinden merhum Av.Hulusi Söğütlü ve merhum Fatik Söğütlü'nün oğlu, Gönül Söğütlü'nün eşi, merhum eski CHP Kahramanmaraş milletvekili Oğuz Söğütlü, merhum Turaç Söğütlü, merhum Doğan Söğütlü, Neriman Söğütlü,Güner Söğütlü, Gürbüz Söğütlü ve Türkan Hilmioğlu'nun kardeşleri, Dr. Gökhan Söğütlü'nün amcası,
Hulusi Söğütlü, Mustafa Hulusi Söğütlü kardeşlerin babası, 
Doktor Av.Dinçer Söğütlü
27.11.2016 günü Ankara'da vefat etmiştir. Cenazesi 28 Kasım 2016 Pazartesi günü Öğle Namazına müteakip Ankara Bilkent Diyanet camiinde kılınarak Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir. Kuranı Ankara'da kendi hanelerinde okunacaktır. 

Taziye Telefon:
0532-201 45 01 oğlu Kıraç Söğütlü
0532-201 45 01 oğlu Mustafa Hulusi Söğütlü 
0539-650 09 55 Kardeşi Güner Söğütlü
0533-634 48 34 Kardeşi Gürbüz Söğütlü
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Dr.Av.DİNÇER SÖĞÜTLÜ 78 Yaşında
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Gökhan Söğütlü 4 hafta önce

Taziyelerini ileten, acımızı paylaşan tüm dostlara en içten teşekkürlerimizi sunarım.

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Ahmet Kışlal 4 hafta önce

Değerli İnsan Dinçer Söğütlünün,vefatını üzülerek öğrendik.Kendisine ALLAHTAN Rahmet,Tüm Söğütlü Ailesine Baş Sağlığı Dileriz...Sümer Ahmet Kışlal.

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Ökkeş Saatçı 4 hafta önce

Merhuma Allah'tan rahmet, Söğütlü ailesine başsağlığı dilerim.

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Mehmet Erten 4 hafta önce

Sevgili Dinçer abimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhu şad mekanı cennet olsun.

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hamdi olgun 4 hafta önce

Merhuma Allah tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim.mekanı cennet olsun.

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Hacıosman kurt euaş. 4 hafta önce

Allahım rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Amin

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Fazil unsal 4 hafta önce

Mehruma rahmet kederli ailesine bas dagligi dilerim

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Ahmet Bodovoğlu 4 hafta önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim.

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