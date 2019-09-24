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Dr. Ahmet Atakan Akat

Dr. Ahmet Atakan Akat

Dr. Ahmet Atakan Akat
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Merhum Mehmet Fethi ve merhume Hatice Akat’ın oğulları; merhum Mustafa ve Mukadder Kıral’ın damadı, Eser Söğütlü, Tülay Güllü, Berkay Bülent Söğütlü, Dr. Arif Zeki Akat’ın kardeşleri, Hatice Akat’ın eşi, Mehmet Fethi Akat, Mustafa Akat, Neslihan Akat Atakul’un babaları Dr. Ahmet Atakan Akat vefat etmiştir. Cenazesi 25 Eylül 2019 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Ankara Karşıyaka mezarlığında defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Ankara Çankaya Oran’da Mesapark konutlarında kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için;
Mehmet Fethi Akat (Oğlu): 0 506 535 75 53
Mehmet Emin Kıral (Kayınbiraderi): 0 532 244 06 73


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HÜSEYİN ÖNAT 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.

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SEMİH SEZER 4 saat önce

AHMET ABİME ALLAHTAN RAHMET,SEVENLERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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