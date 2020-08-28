Dönüş Tunç 94 yaşında

Akbayır mahallesinden merhum Mehmet ve Aişe Temeldaş ailesinin kızları, merhum Cafer, merhum Cuma, Yunus, Fadime, Gani, Fidan, Songül, Aişe, Neziha, Hasibe kardeşlerin kız kardeşi, Hacı, Ömer, Müslüm kardeşlerin anneleri, Duran Tunç’un eşi Dönüş Tunç vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Akbayır Mahallesi oğlu Hacı Tunç’un evinde okunmaktadır.
Cenazesi 29 Ağustos Cumartesi günü öğle namazına müteakip Akbayır Mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefon: 0 542 241 25 13 oğlu Hacı Tunç
Kur’an-ı Kerim’i Akbayır Mahallesi oğlu Hacı Tunç’un evinde okunmaktadır.
Cenazesi 29 Ağustos Cumartesi günü öğle namazına müteakip Akbayır Mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefon: 0 542 241 25 13 oğlu Hacı Tunç