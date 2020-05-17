banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Döne Sevin 92 yaşında

Döne Sevin 92 yaşında

Döne Sevin 92 yaşında
Balik Dunyasi Reklam
banner43
 

Akbayır Mahallesinden merhum Cuma Başaran'ın kızı, merhum Hürü Hafız namıyla bilinen Mehmet Ali Sevin'in eşi, merhum Tevfik sevin, Hatice Sağ, Tahir Sevin,  Şefika Yekreç,  Bedri Sevin ve Elmas Erdoğan kardeşlerin annesi, Ferhat Sağ ve Mehmet Erdoğan bacanakların kayınvalidesi Döne Sevin vefat etmiştir. Cenazesi 18 Mayıs Pazartesi günü saat 13.00’te Gariplik Cami’inde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

 

Taziye için telefonlar:

 

0535 446 3409 oğlu Tahir Sevin

0555 343 2304 oğlu Bedri Sevin

0532 611 9264 damadı Mehmet Erdoğan.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.