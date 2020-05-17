Döne Sevin 92 yaşında

Akbayır Mahallesinden merhum Cuma Başaran'ın kızı, merhum Hürü Hafız namıyla bilinen Mehmet Ali Sevin'in eşi, merhum Tevfik sevin, Hatice Sağ, Tahir Sevin, Şefika Yekreç, Bedri Sevin ve Elmas Erdoğan kardeşlerin annesi, Ferhat Sağ ve Mehmet Erdoğan bacanakların kayınvalidesi Döne Sevin vefat etmiştir. Cenazesi 18 Mayıs Pazartesi günü saat 13.00’te Gariplik Cami’inde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar:
0535 446 3409 oğlu Tahir Sevin
0555 343 2304 oğlu Bedri Sevin
0532 611 9264 damadı Mehmet Erdoğan.