İğde mahallesinden Hüseyin ve Ayşe Pamuk ailesinin kızı, merhum Bekci Durdu Mehmet Saykın'ın eşi, Döndü, Hakkı, Hatice, Yusuf, Sabri, Fadime ve Turabi Saykın kardeşlerin annesi, İsmail Pamuk(Beş İsmail), H.Ahmet Pamuk (Mirt Hoca), Şahin, Hüseyin, Nazife Pamuk ve Aysel Şahin kardeşlerin kardeşi, Hikmet Biçer, Ahmet Bıçak ve merhum Mithat Pıçak'ın kayınvalidesi, Döne aykın vefat etmiştir. Cenazesi 02 Kasım 2020 Pazartesi günü öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.Taziye için Telefon 0 536 944 78 20 oğlu Yusuf
Döne Saykın 90 yaşında
01 Kasım 2020 Pazar 15:38
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