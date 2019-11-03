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Döne Özcan 83 yaşında

Döne Özcan 83 yaşında

Döne Özcan 83 yaşında

İncecik mahallesinden merhum Mustafa Özcan’ın eşi Ali Ziyaddin Mehmet Reşit Gülay kardeşlerin annesi Döne Özcan vefat etmiştir. Cenazesi 3 kasım 2019 pazar günü ikindi namazına müteakip incecik camiinde kılınarak incecik mezarlığına defnedilecektir. Kuranı Kerim’i Battalgazi mahallesi alptuğ caddesinde oğlu Ali Özcan’ın evinde okunacaktır. Taziye için irtibat Ali Özcan 0553 643 63 22 Ziyattin Özcan 0541 224 37 48 Mehmet Özcan 0546 506 26 46


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