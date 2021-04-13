Döne Ketmen 81 yaşında
Ketmenler kabilesinden merhum Kadir Ketmen’in eşi; Yüksel Ketmen, Nuran Temel, Mehmet Ketmen, Murat Ketmen ve Nuray Ketmen kardeşlerin annesi; gazeteci Hasanaki’nin kayınvalidesi; Döne Ketmen 12 Nisan 2021 Pazartesi günü vefat etmiştir.
Cenazesi 13 Nisan 2021 Salı günü Ulu Camii’nde ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Ketmenler Mezarlığında defnedilmiştir.
Pandemi tedbirleri dolayısıyla taziye çadırı olmayacaktır.
Taziye için telefonlar:
Oğlu Mehmet Ketmen: 0545 612 75 52
Damadı Hasanaki: 0542 595 81 18