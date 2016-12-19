Döne Gücükoğlu 87 yaşında

Pınarbaşı mahallesinden merhum Reşit Gücükoğlu'nun eşi, Naci Öztürk'ün annesi, Naci Öztürk'ün annesi, Ahmet Özkan, merhum Durmuş Gündoğar ve Mahmut Boz'un kayınvalidesi, Milli Eğitim personeli Sabit Özkan, Belediye personeli Ali Baz,Öğretmen İsmail Gündoğar, Gazi Özkan ve sanayi esnaflarından Abdullah Gündoğar'ın babaannesi, Döne Gücükoğlu, 14 Aralık 2016 günü vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerimi Pınarbaşı mahallesinde Durmuş Gündoğar hanesinde okunmuştur.
Taziye için telefon:
0 545 416 34 23 torunu Gazi Özkan.
ölüm her insana gelecek ummadığı bir anda imanımızı kuvvetli tutalım edelim hep Allaha dua yaşanmış güzel günlerin hatırına ölümü unutmayalım açıyı paylaşalım hepinizin .Başı sağ olsun.