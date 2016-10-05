Döne Çetin 89 yaşında

Ekinözü Kabaktepe mahallesinden olup, Karaelbistan Mahallesinde ikamet eden Mehmet Çetin'in eşi, Süleyman-Fatma Alagöz ailesinin kızı, İbrahim ve Şuayip Çetin, Asiye Çetin, Melek Ünal, Döndü Potuk, Fatik Potuk, Menevşe Yalman, Zehra Küsmüş ve Fatma Ceviz kardeşlerin annesi, Ömer Çetin, Mehmet Yalman, Durdu Ünal, Bedir Potuk, Ünal PotukHalil Ceviz ve Kamil Küsmüş bacanakların kayınvalidesi, 43 torun ninesi, 33 de torun çocuğu büyükannesi, Döne Çetin, 5 Ekim 2016 Çarşamba günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Karaelbistan Mahallesi Hastane civarı Eczaneler yanında kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar: 0 543 275 64 67 oğlu İbrahim, 0 530 346 52 45 Şuayip Çetin.