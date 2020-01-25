Döne Buyruk 36 yaşında,

Ekinözü Maarif mahallesinden Abdulkadir ve Zeynep Buyruk ailesinin kızı, Leyla ve Mehmet Buyruk'un kardeşi, Veli, Ahmet, Musa ve Veli Buyruk ile, Fadime Gök, Ayşe Ücük, Hüsne Türkgücü, Döne Kul, Hatice Yardımcı ve Hacer Buyruk'un yeğenleri, Döne Buyruk muzdarip bulunduğu hastalığa yenik düşerek vefat etmiştir.

Cenazesi 26 Ocak 2020 Pazar günü öğle namazına müteakip Ekinözü merkez camiinde kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için Telefonlar :

0 536 984 16 25 Ahmet Gök

0 544 966 77 12 Mehmet Bozdoğan