Döne Akdaş 86 yaşında

Akbayır Mahallesi’nden merhum Mustafa Maden’in kız, merhum Osman Akdaş’ın eşi, Mehmet Ali, Yusuf ve merhum Mehmet Maden ile Elif ve Dönüş Günay ve merhum Fadime Çınkı kardeşlerin kız kardeşi, merhum Rasim, Hamit, TKİ’den emekli Mehmet, öğretmen Mükremin Akdaş ile Hatice Kılıç, Sariye Polat ve Makbule Bulunmaz kardeşlerin annesi, belediyeden emekli Cuma, lokantacı Kandıllı Hacı Kılıç, otobüs şoförü Mevlüt Bulunmaz bacanakların kayınvalidesi Döne Akdaş vefat etmiştir. Cenazesi, 25 Ağustos Pazar günü öğle namazına müteakip Hocazade Cami’inde namazı kılınarak Hocazade Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Yunus Emre Mahallesi Reşit Efendi Camii yanında kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0544 698 3840 oğlu Mehmet

0505 703 6490 oğlu Mükremin.