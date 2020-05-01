Kalaycık Mahallesi’nden merhum Ahmet Yılmaz’ın eşi, galerici esnaflarından Salman, market işletmecisi Kemal, polis memuru Adem, infaz koruma memuru Mehmet Yılmaz ile Güleser, Sebaha, Yeter, Yeliz ve Songül kardeşlerin annesi Döndü Yılmaz vefat etmiştir. Cenazesi, 1 Mayıs 2020 Cuma günü defnedilmiştir.
Taziye için telefon: 0542 320 8656 oğlu Salman
Döndü Yılmaz
01 Mayıs 2020 Cuma 14:46
Kalaycık Mahallesi’nden merhum Ahmet Yılmaz’ın eşi, galerici esnaflarından Salman, market işletmecisi Kemal, polis memuru Adem, infaz koruma memuru Mehmet Yılmaz ile Güleser, Sebaha, Yeter, Yeliz ve Songül kardeşlerin annesi Döndü Yılmaz vefat etmiştir. Cenazesi, 1 Mayıs 2020 Cuma günü defnedilmiştir.
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