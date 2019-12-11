Döndü Türk 55 yaşında, Döndü Türk 55 yaşında,

Küçükyapalak mahallesinden Hüseyin ve Cemile Tuğrul ailesinin kızı, Demircilik mahallesinden Mahmut ve Yeter Türk ailesinin gelini, Sazenüş Türk'ün eşi, Mehmet, Ali, Zeynep, Eşe, Elif, Kafiye ve Semra kardeşlerin kardeşi, Mahmut Türk'ün annesi çarşı esnaflarından Mehmet Kal, Ali Kal, Hasan Kal, Muharrem Kal kardeşlerin yeğeni ikamet ettiği Mersin'de, muzdarip bulunduğu hastalığa yenik düşerek vefat etmiştir.

Cenazesi 12 Aralık 2019 Perşembe günü Küçükyapalak Cemevinden alınarak köy mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı ve Taziyesi Küçükyapalak Veli baba Cemevinde okunacaktır.

Taziye için telefon :

0 532 154 74 76 oğlu Mahmut

0 543 684 94 32 Mehmet Tuğrul

0 532 471 12 15 eşi Şazenüş Türk