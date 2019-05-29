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Döndü Tatar 76 yaşında

Döndü Tatar 76 yaşında

Döndü Tatar 76 yaşında

Aslen Geçit Mahallesi’nden Halil İbrahim ve Hatun Elmas ailesinin kızı, Ahmet ve Fadime Tatar’ın gelini, eski muhtar İsmail Tatar’ın eşi, itfaiye personeli Ahmet, hastane personeli Ayhan, TKİ personeli Hacı ve Turgay Tatar ile Cefahir Durna kardeşlerin annesi, Doğan Durna’nın kayınvalidesi Döndü Tatar 76 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü Geçit Mahallesi’nde defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Geçit Mahallesi’nde kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefon:
0543 530 8818 oğlu Ahmet

 

 

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Yılmaz kalkan 1 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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