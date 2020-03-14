Büyükyapalak mahallesinden Beşirler kabilesinden merhum Cafer Söylem’in hanımı, İrfan, Selehattin, Ahmet, Kamil, Selami, Saadettin, Ayten Koyuncu Ve Gülistan Aytaç’ın annesi, Celal Koyuncu ve Muharrem Aytaç’ın kayınvalidesi, Yemliha, Bedir, Ali, Bilal, Sıttık Bölükbaşı kardeşlerin ablası, Döndü Söylem vefat etmiştir.
Cenazesi 14 Mart Cumartesi ikindi namazına müteakip Büyükyapalak mahallesinde defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Orhangazi Mahallesi Mevlana Camii civarı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
Ahmet söylem 0544 268 69 45
İrfan söylem 0542 224 04 55
Kamil söylem 0542 835 70 80
Tunahan söylem 0554 123 99 84
Döndü Söylem 88 yaşında
14 Mart 2020 Cumartesi 11:28
Büyükyapalak mahallesinden Beşirler kabilesinden merhum Cafer Söylem’in hanımı, İrfan, Selehattin, Ahmet, Kamil, Selami, Saadettin, Ayten Koyuncu Ve Gülistan Aytaç’ın annesi, Celal Koyuncu ve Muharrem Aytaç’ın kayınvalidesi, Yemliha, Bedir, Ali, Bilal, Sıttık Bölükbaşı kardeşlerin ablası, Döndü Söylem vefat etmiştir.