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Döndü Polat

Elbistan Çalış mahallesinden Veli (Hayta) Polat’ın eşi,

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Döndü Polat

Elbistan Çalış mahallesinden Veli (Hayta) Polat’ın eşi, eski Muhtar Hüseyin Polat, sanayi esnafından Maşallah Polat, Mehmet, Menderes, Meksen ve Salih Polat kardeşlerin annesi, Döndü Polat, vefat etmiştir.

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mevlüt akın 2 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

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mustafa çelik 2 ay önce

Allah rahmet eylesin

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zeki durmaz 2 ay önce

ALLAH RAHMET EYLESİN.

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hasan hopanolu 2 ay önce

Allah rahmet eylesin

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Hacı Durdu CEHİZ 2 ay önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-SAKARYA

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