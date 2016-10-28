Elbistan Çalış mahallesinden Veli (Hayta) Polat’ın eşi, eski Muhtar Hüseyin Polat, sanayi esnafından Maşallah Polat, Mehmet, Menderes, Meksen ve Salih Polat kardeşlerin annesi, Döndü Polat, vefat etmiştir.
Döndü Polat
Elbistan Çalış mahallesinden Veli (Hayta) Polat’ın eşi,
28 Ekim 2016 Cuma 15:42
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Elbistan Çalış mahallesinden Veli (Hayta) Polat’ın eşi, eski Muhtar Hüseyin Polat, sanayi esnafından Maşallah Polat, Mehmet, Menderes, Meksen ve Salih Polat kardeşlerin annesi, Döndü Polat, vefat etmiştir.
ALLAH rahmet eylesin