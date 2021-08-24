Döndü Maral 76 Yaşında

İncecik Mahallesinden merhum Aziz Maral'ın hanımı, çarşı esnaflarından Mehmet Ali Maral, Avukat İsmail Maral, Avukat Hasan Maral, Mine Bölükbaşı ve Hatice Ağar kardeşlerin annesi, emekli Milli Eğitim Müdürü Hanifi, Ali, Abdulkadir, Halil ve Mehmet Şahin ile Mine Yaşar ve Makbule Özcan'ın ablası, Ahmet Ağar ve Ali Bölükbaşı'nın kayınvalidesi Döndü Maral vefat etmiştir.

Cenazesi İncecik mahallesinde 24 Ağustos 2021 Salı günü ikindi namazından sonra cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı ve taziyesi İncecik mahallesinde kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0542 413 34 36 Oğlu Mehmet Ali Maral