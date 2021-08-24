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Döndü Maral 76 yaşında

Döndü Maral 76 yaşında
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Döndü Maral 76 Yaşında 

İncecik Mahallesinden merhum Aziz Maral'ın hanımı, çarşı esnaflarından Mehmet Ali Maral, Avukat İsmail Maral, Avukat Hasan Maral, Mine Bölükbaşı ve Hatice Ağar kardeşlerin annesi, emekli Milli Eğitim Müdürü Hanifi, Ali, Abdulkadir, Halil ve Mehmet Şahin ile Mine Yaşar ve Makbule Özcan'ın ablası, Ahmet Ağar ve Ali Bölükbaşı'nın kayınvalidesi Döndü Maral vefat etmiştir. 

Cenazesi İncecik mahallesinde  24 Ağustos 2021 Salı günü ikindi namazından sonra cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı ve taziyesi İncecik mahallesinde kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0542 413 34 36 Oğlu Mehmet Ali Maral   

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Döndü Maral 76 Yaşında
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Niyazi CERİTLİ 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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CESUR ÇAKIR 2 saat önce

ALLAH RAHMET ETSİN MEKANİ CENNET OLSUN ALLAH SABIRLAR VERSİN KARDEŞİM MEHMET ALİ MARAL VE MARAL AİLESİNE

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NECDET DEĞİRMENCİOĞLU 1 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANİ CENNET OLSUN TÜM AİLESİNİN BAŞI SAĞ OLSUN YAKINLARINA

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DERVİŞ DOĞAN 28 dakika önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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