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Döndü Eren

Döndü Eren
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 Taşburun mahallesinden  merhum Hüseyin Yıldız’ın kızı; merhum Muhittin Eren’in eşi; Cuma Eren, Dilber, Çiçek, Suna, Hatice, Sezer kardeşlerin anneleri, merhum İsmail Yıldız, Ali Durdu, Adnan, Cengiz, Cumhur, Günay Yıldız kardeşlerin ablası Döndü Eren vefat etmiştir.

Cenazesi Taşburun mahallesinde mahalle mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye telefonu: 0542 715  09 54 Oğlu Cuma Eren


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Döndü Eren
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Muharrem GÜLBAY 2 saat önce

Merhumeye Allah rahmet etsin mekânı cenneti âlâ olsun rabbim merhameti ile yargılasın ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim

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Yılmaz kalkan 1 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Ergün yildiz 1 saat önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun yakinlarinin basi sagolsun Allah sabirlar versin.

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Ali murat nohut 22 dakika önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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