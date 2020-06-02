Döndü Eren

Cenazesi Taşburun mahallesinde mahalle mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonu: 0542 715 09 54 Oğlu Cuma Eren
02 Haziran 2020 Salı 11:00
Cenazesi Taşburun mahallesinde mahalle mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonu: 0542 715 09 54 Oğlu Cuma Eren
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun yakinlarinin basi sagolsun Allah sabirlar versin.
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Merhumeye Allah rahmet etsin mekânı cenneti âlâ olsun rabbim merhameti ile yargılasın ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim