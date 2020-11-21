banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Döndü Erdoğan 83 yaşında

Döndü Erdoğan 83 yaşında

Döndü Erdoğan 83 yaşında
banner17
banner43
 

Afşin Alemdar Mahallesinden Cuma ve Fatma Doğan ailesinin kızı, merhum İbrahim Erdoğan'ın eşi, Ali, Bayram, Asef ve Mehmet Doğan ile Ayşe Peker ve Hatice Kılınç kardeşlerin kardeşi, Bayazıt, İsa, Keramettin ve Nizamettin Doğan ile Gülnaz Erdoğan ve Sahriye Akel kardeşlerin annesi Döndü Erdoğan vefat etmiştir. Cenazesi, 22 Kasım Pazar günü öğle namazını müteakip Alemdar Cami’inde kılınacak cenaze namazı ile mahalle mezarlığına defnedilecektir. Salgın ile ilgili alınan kararlar gereği taziyeler, kabristanda ve telefonla yapılacaktır.

 

Taziye için telefonlar:

 

0542 370 1510 oğlu Bayazıt

0544 822 9346 oğlu Keramettin

0546 491 1211 oğlu Nizamettin


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.