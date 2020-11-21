Döndü Erdoğan 83 yaşında

Afşin Alemdar Mahallesinden Cuma ve Fatma Doğan ailesinin kızı, merhum İbrahim Erdoğan'ın eşi, Ali, Bayram, Asef ve Mehmet Doğan ile Ayşe Peker ve Hatice Kılınç kardeşlerin kardeşi, Bayazıt, İsa, Keramettin ve Nizamettin Doğan ile Gülnaz Erdoğan ve Sahriye Akel kardeşlerin annesi Döndü Erdoğan vefat etmiştir. Cenazesi, 22 Kasım Pazar günü öğle namazını müteakip Alemdar Cami’inde kılınacak cenaze namazı ile mahalle mezarlığına defnedilecektir. Salgın ile ilgili alınan kararlar gereği taziyeler, kabristanda ve telefonla yapılacaktır.

Taziye için telefonlar:

0542 370 1510 oğlu Bayazıt

0544 822 9346 oğlu Keramettin

0546 491 1211 oğlu Nizamettin