Döndü Atmalı 92 yaşında

Arıtaş mahallesinden merhum İsmail Atmalı'nın eşi, Ramazan, İlyas, İsmail, Cuma,
Kur'an-ı Kerim’i Arıtaş Mahallesi Kurtuluş Caddesi No: 47’de kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefon:
0 541 224 08 03 oğlu İsmail Atmalı.
05 Ocak 2017 Perşembe 12:36
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Arıtaş mahallesinden merhum İsmail Atmalı'nın eşi, Ramazan, İlyas, İsmail, Cuma,
Kur'an-ı Kerim’i Arıtaş Mahallesi Kurtuluş Caddesi No: 47’de kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefon:
0 541 224 08 03 oğlu İsmail Atmalı.