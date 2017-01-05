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Döndü Atmalı 92 yaşında

Arıtaş mahallesinden merhum İsmail Atmalı'nın eşi,

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Döndü Atmalı 92 yaşında

Arıtaş mahallesinden merhum İsmail Atmalı'nın eşi, Ramazan, İlyas, İsmail, Cuma, İbrahim, Senem Başer ve Selver Yıldızturan'ın anneleri, İlyas Başer ve Bekir Yıldızturan'ın kayınvalideleri, Döndü Atmalı, vefat etmiştir.

Kur'an-ı Kerim’i Arıtaş Mahallesi Kurtuluş Caddesi No: 47’de kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefon:

0 541 224 08 03 oğlu İsmail Atmalı.

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