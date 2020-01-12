Doğan Şahin Temur 85 yaşında,

Demircilik mahallesinden Ali ve Döndü Temur ailesinin oğlu, Ahmet Temur, Memet Temur, Bahri Temur, Fadime Doğan, Kezibani Özdemir, Elif Temur ve Ayşe Temur kardeşlerin Kardeşi, Gülten Temur, Nejla Demir, Eşref Temur, Döndü Kaba, Fuat, Kemal ve Suat Temur kardeşlerin babası, Sadettin Temur, Cum Temur, Hayri Temur ve Hacı Hasan Temur'un amca oğlu, Lider Elbistan Otobüs İşletmesi kurucusu Doğan Şahin Temur vefat etmiştir,

13 Ocak 2020 Pazartesi günü Elbistan Cemevinden saat 11.30'da alınarak Demircilik mezarlığına defnedilecektir.

Kuran-ı ve taziyesi Demircilik Cemevinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar

0 543 463 22 72 Sadettin Temur

0 532 266 69 39 Bahri Temur