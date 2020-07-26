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Dilek Yaşdal 45 yaşında,

Dilek Yaşdal 45 yaşında,

Dilek Yaşdal 45 yaşında,
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 Dilek Yaşdal 45 yaşında,
Kalealtı mahallesinden merhum Durdu ve Nahide Yaşdal ailesinin kızı, Hüseyin, Cüneyt ve Erdal Yaşdal kardeşlerin kardeşi,Dilek Yaşdal 26 Temmuz 2020 Pazar günü vefat etmiştir.
Kuran-ı Kerimi Pınarbaşı mahallesi Şal Sokak'ta kendi hanesinde okunmaktadır. 

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Hikmet Türkmen/Ankara 2 hafta önce

Allah rahmet etsin.Yakınları ve tüm sevenlerinin başı sağolsun.Mekanı cennet olsun.

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Mehmet turkkaya 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun rabbim kederli ailesine sabırlar ihsan eylesin.

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Sait anteplioglu 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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HÜSEYİN ÖNAT 2 hafta önce

RABBİM RAHMETİ İLE MUAMELE ETSİN İNŞALLAH. NUR İÇİNDE YATSIN. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.

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Çetin Saykın Almanya 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin,mekânı cennet olsun.

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halil köker 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun işAllah başınız sag olsun

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Fransa 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekani Cennet olsun

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DERVİŞ DOĞAN 1 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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