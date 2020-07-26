Dilek Yaşdal 45 yaşında,
Dilek Yaşdal 45 yaşında,
26 Temmuz 2020 Pazar 21:14
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun rabbim kederli ailesine sabırlar ihsan eylesin.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
RABBİM RAHMETİ İLE MUAMELE ETSİN İNŞALLAH. NUR İÇİNDE YATSIN. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.
Allah rahmet eylesin,mekânı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun işAllah başınız sag olsun
Allah rahmet eylesin mekani Cennet olsun
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet etsin.Yakınları ve tüm sevenlerinin başı sağolsun.Mekanı cennet olsun.