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Âdil Kısa 38 Yaşında

Âdil Kısa 38 Yaşında

Âdil Kısa 38 Yaşında

Doğan(Evzaniye) Mahallesinde ikamet eden merhum Abdullah-Ferdane Kısa ailesinin oğlu, esnaftan Bilal, Halis, Hacı, Şengül, Gülcan, Zöhre ve Güngör Kısa kardeşlerin kardeşi, Mehmet Küçük'ün kayınbabası, Ali Kısa ve Hasan Küçük'ün yeğeni, Hulûsî Kısa'nın amcası oğlu, Seyfi, Fethi ve Mekser bacanakların kayını, Sefa Kısa, Merve, Mehtap, Kader, Mahia ve Kader kardeşlerin babası,  Mehmet Yıldız'ın  damadı, çarşı esnafından Âdil Kısa, 25 Nisan 2019 günü Hakk'ın rahmetine kavuşmuş, aynı gün ikindi namazını müteakip Ulucamide cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığında toprağa verilecek, Kur'an-ı Kerim'i; Doktor Hasanbey Cd. Antepliler köprüsü yanı Millî Eğitim Müdürlüğü yanı kendi hanesinde okunacaktır.

                Taziye için tlf.lar: Âbisi Bilal Kısa; 0 541 946 85 46

                                                Âbisi Halis; 0 541 877 46 47

                                                   Âbisi Hacı; 0 546 446 40 57  

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Güllüler 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...

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Beytullah GÖK 4 hafta önce

ALLAH Rahmet eylesin mekânı cennet olsun Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum AMİN

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Yılmaz kalkan 4 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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mahir önat 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Vatandas 4 hafta önce

Allah rahmet etsin gencecik adamdi nasil olmus

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Hamza Ergün 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim Allahım sabırlar versin insAllah

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ADNAN DEVECİ 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun geride kalanlarına sabırlar ihsan eylesin

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Foto elit 4 hafta önce

Tüm sevenlerine Allah sabırlar versin mekanı cennet olsun inşAllah

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