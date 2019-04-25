Âdil Kısa 38 Yaşında

Doğan(Evzaniye) Mahallesinde ikamet eden merhum Abdullah-Ferdane Kısa ailesinin oğlu, esnaftan Bilal, Halis, Hacı, Şengül, Gülcan, Zöhre ve Güngör Kısa kardeşlerin kardeşi, Mehmet Küçük'ün kayınbabası, Ali Kısa ve Hasan Küçük'ün yeğeni, Hulûsî Kısa'nın amcası oğlu, Seyfi, Fethi ve Mekser bacanakların kayını, Sefa Kısa, Merve, Mehtap, Kader, Mahia ve Kader kardeşlerin babası, Mehmet Yıldız'ın damadı, çarşı esnafından Âdil Kısa, 25 Nisan 2019 günü Hakk'ın rahmetine kavuşmuş, aynı gün ikindi namazını müteakip Ulucamide cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığında toprağa verilecek, Kur'an-ı Kerim'i; Doktor Hasanbey Cd. Antepliler köprüsü yanı Millî Eğitim Müdürlüğü yanı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için tlf.lar: Âbisi Bilal Kısa; 0 541 946 85 46

Âbisi Halis; 0 541 877 46 47

Âbisi Hacı; 0 546 446 40 57