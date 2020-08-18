Derviş Yüce 82 yaşında

Geçit mahallesinden Şıhhamit ve Emine Yüce ailesinin oğlu, Mehmet Ali ve Cuma Yüce"nin kardeşi, Telekom"dan emekli Nejdet Yüce, Nihat, Hamit, Tuncay ve Durmuş Yüce ile Emine ve Nurgül kardeşlerin babası, eski Belediye Başkanı Ramazan Yüce, Çetin, Hamit ve Samet Yüce"nin amcası, Halis Özer ve Murat Demir"in kayınbabası, Derviş Yüce 18 Ağustos 2020 Salı günü vefat etmiştir.

Bugün ikindi namazına müteakip Geçit Camiinde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar :

0 505 567 46 46 oğlu Nejdet Yüce

0 533 773 93 38 yeğeni Ramazan Yüce