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Derviş Yüce 82 yaşında

Derviş Yüce 82 yaşında
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Geçit mahallesinden Şıhhamit ve Emine Yüce ailesinin oğlu, Mehmet Ali ve Cuma Yüce"nin kardeşi, Telekom"dan emekli Nejdet Yüce, Nihat, Hamit, Tuncay ve Durmuş Yüce ile Emine ve Nurgül kardeşlerin babası, eski Belediye Başkanı Ramazan Yüce, Çetin, Hamit ve Samet Yüce"nin amcası, Halis Özer ve Murat Demir"in kayınbabası, Derviş Yüce 18 Ağustos 2020 Salı günü vefat etmiştir.

Bugün ikindi namazına müteakip Geçit Camiinde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar :

0 505 567 46 46 oğlu Nejdet Yüce

0 533 773 93 38 yeğeni Ramazan Yüce


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Etem Kul 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına baş sağlığı dilerim

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Yılmaz kalkan 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Ruşen kılınç 4 saat önce

Dayım nurlar içinde yat mekanın cennet olsun yattığın yer seni incitmesin ALLAHIN rahmeti ve bereketi üzerinize olsun

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Şait anteplioglu 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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YUSUF KOZANOĞLU 4 saat önce

Fani alemde ebedi aleme göç eden yok olmaz hatırası yaşatılır Allah'ım yüce ailesine yakınlarına seven dost ve akrabalarına mevlam sabır versin, başınız sağ olsun merhumun yeri nur makamı cennet olsun .(İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciğun

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Sabit Yinanç 3 saat önce

Merhuma Cenabı Allah tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dilerim mekânı cennet olsun

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Faruk aslan 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesinin yakınlarının ve sevenlerinin başı soğolsun Malatya cezaevi Faruk aslan ikbm

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HÜSEYİN ÖNAT 3 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.

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