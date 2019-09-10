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Deniz Bulut 44

Deniz Bulut 44

Deniz Bulut 44
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Afşin İlçesinin Berçenek Mahallesinden Mehmet Ali Bulut'un Oğlu, Hüseyin, Hasan, İhsan, Mehmet, Muharrem, Muzaffer Bulut'un Yeğeni, Mehmet, Zeynep Ve Derya Bulut Un Kardeşleri, Merhum Derviş Öztürk'ün Damadı, Hal Esnaflarından Halit Karakoyun'un Bacanağı, Yunus, Samet, Kadir Öztürk'ün Eniştesi Deniz Bulut Vefat Etmiştir.

Cenazesi Berçenek Mahallesinde Öğle Namazına Müteakip Defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim'i Battalgazi Mahallesi Sekili Caddesinde Kendi Hanesinde Okunacaktır.

Taziye Tel: Bayram  05054101539


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Bahittin Saykın ALMANYA 5 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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İrfan Yılmaz karabük 5 saat önce

Merhuma ALLAH tan rahmet tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Kadir Öztürk 5 saat önce

Cok degerli Eniştem Deniz Bulutu kaybetmiş olmanın en derin üzüntüsünü yüregimizde yüregimizde yaşıyoruz bize iki şeyde. Örnek oldu sayğıda sevgide nur içinde yatsın mekanı cennet olsun yakınlarına sabır versin Rabbim. Kederli ailesinin sevenlerinin başı sağ olsun.

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Vahdettin 4 saat önce

Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır versin Allah im ...çok değerli biriydi

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oktay vural 4 saat önce

deniz buluta Allah rahmet eylesin işllh

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HÜSEYİN ÖNAT 4 saat önce

Rabbim rahmeti ile muamele etsin inşAllah. Nur içinde yatsın. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.

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Sait Anteplioğlu 3 saat önce

Hak rahmeti ile muamele etsin

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ALİ CIRIK VAN 3 saat önce

Rabbim merhume Rahmet yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin inşAllah, mekanı cennet olsun inşAllah başınız sağolsun

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