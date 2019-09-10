Deniz Bulut 44

Afşin İlçesinin Berçenek Mahallesinden Mehmet Ali Bulut'un Oğlu, Hüseyin, Hasan, İhsan, Mehmet, Muharrem, Muzaffer Bulut'un Yeğeni, Mehmet, Zeynep Ve Derya Bulut Un Kardeşleri, Merhum Derviş Öztürk'ün Damadı, Hal Esnaflarından Halit Karakoyun'un Bacanağı, Yunus, Samet, Kadir Öztürk'ün Eniştesi Deniz Bulut Vefat Etmiştir.
Cenazesi Berçenek Mahallesinde Öğle Namazına Müteakip Defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim'i Battalgazi Mahallesi Sekili Caddesinde Kendi Hanesinde Okunacaktır.
Taziye Tel: Bayram 05054101539
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.