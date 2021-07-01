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(Dedekuş)Mehmet Pektaş 94 yaşında

(Dedekuş)Mehmet Pektaş 94 yaşında
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(Dedekuş)Mehmet Pektaş 94 yaşında

Aslen Darendeli olup Elbistan’da ikamet eden Hakkı, Ürfü, Yemliha, İbrahim ve Şefika Doğanay, Senen Kozdere, Zübeyde Kancı kardeşlerin babası Kadir Doğanay ve Hayrullah Kancı’nın kayınbabası, Harun, Hüseyin, İlyas, Mehmet, Ahmet Pektaş’ın dedesi  (Dedekuş) Mehmet Pektaş vefat etmiştir. Cenazesi 2 Temmuz 2021 Cuma öğle Namazından sonra Esentepe Yeşilova caminde kılınarak Esentepe mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye telefonu

Oğlu Hakkı 0538 566 38 35 

Oğlu Yemliha 0535 200 06 29

Oğlu İbrahim 0537 770 42 43

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