Cuma Yıldırım 78 yaşında
Ağlıca mahallesinden Mustafa ve Zeynep Yıldırım ailesinin oğlu, İbrahim, Mevlüt, Hacı Bayram, Durdu, Dursun ve Şaziye kardeşlerin abisi, İlhan, Eyüp, Ali, Süleyman, Fehmi, Ümmü, Suna ve Fadime kardeşlerin babası, Emine Yıldırım'ın eşi, Cuma Yıldırım 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü vefat etmiştir.
Kur'an-ı ve Taziyesi Ağlıca mahallesi kendi hanesindedir.
Taziye için telefonlar
0 546 451 25 84 Ali Yıldırım
0 543 847 40 90 oğlu İlhan
Cuma Yıldırım 78 yaşında
Ağlıca mahallesinden Mustafa ve Zeynep Yıldırım ailesinin oğlu,
31 Ağustos 2021 Salı 09:17
Cuma Yıldırım 78 yaşında