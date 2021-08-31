Cuma Yıldırım 78 yaşında

Ağlıca mahallesinden Mustafa ve Zeynep Yıldırım ailesinin oğlu, İbrahim, Mevlüt, Hacı Bayram, Durdu, Dursun ve Şaziye kardeşlerin abisi, İlhan, Eyüp, Ali, Süleyman, Fehmi, Ümmü, Suna ve Fadime kardeşlerin babası, Emine Yıldırım'ın eşi, Cuma Yıldırım 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü vefat etmiştir.

Kur'an-ı ve Taziyesi Ağlıca mahallesi kendi hanesindedir.

Taziye için telefonlar

0 546 451 25 84 Ali Yıldırım

0 543 847 40 90 oğlu İlhan