Çatova mahallesinden Tontuşlar kabilesinden Tongül Ali'nin oğlu Osman Çavuş Cuma'nın damadı, merhum Makbule Tontuş'un eşi,
Aydın, Necip, Zeliha, Meliha Kardeşlerin babası merhum Süleyman, Ali ve Ramazan Tontuş'un abisi merhum Veysel, Erdal ve merhum Hüseyin Ödemiş'in kayınpederi Cuma Tontuş vefat etmiştir.
Cenazesi 9 Aralık 9 Aralık 2020 Çarşamba öğle namazına müteakip Çatova köyünde öğle namazına müteakip defnedilecektir. Kur'an-ı kendi hanesinde okunacaktır. Taziye telefonu:
OĞLU AYDIN TONTUŞ: 0544 413 96 69
OĞLU NECİP TONTUŞ: 0545 850 50 99
TORUNU ÜSAME ERDAL: 0544 269 53 04