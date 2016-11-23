Cuma Söyler 68 yaşında

Izgın mahallesinden Mehmet-Ayşe Söyler ailesinin oğlu, İsmihan Kaya'nın abisi, Sefa, Nevra, Mehmet, Ahmet Murat, Recep ve Salih Söyler ile Şefika Bayraktar ve Ayşegül Yanık kardeşlerin babası, Yusuf Yanık ve Kemal Bayraktar'ın kayınpederi, Cuma Söyler, 23 Kasım 2016 günü vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Izgın mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar:
0 543 325 48 86 oğlu Ahmet,
0 546 433 97 26 oğlu Nevra Söyler.
MERHUM CUMA SÖYLER EFENDİYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.