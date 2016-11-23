Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Cuma Söyler 68 yaşında

Izgın mahallesinden Mehmet-Ayşe Söyler ailesinin oğlu,

Bu haber kez okundu.

Cuma Söyler 68 yaşında

Izgın mahallesinden Mehmet-Ayşe Söyler ailesinin oğlu, İsmihan Kaya'nın abisi, Sefa, Nevra, Mehmet, Ahmet Murat, Recep ve Salih Söyler ile Şefika Bayraktar ve Ayşegül Yanık kardeşlerin babası, Yusuf Yanık ve Kemal Bayraktar'ın kayınpederi, Cuma Söyler, 23 Kasım 2016 günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Izgın mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0 543 325 48 86 oğlu Ahmet,

0 546 433 97 26 oğlu Nevra Söyler.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 1 ay önce

MERHUM CUMA SÖYLER EFENDİYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hacı Durdu CEHİZ 4 hafta önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
behzat 1 ay önce

Allah rahmet eylesin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Müslüm arslan 1 ay önce

Merhuma Allahdan rahmet ailesine sabır dilerim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Aslan Yalavaç 1 ay önce

Merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine sabır diliyorum...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
mevlüt akın 1 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Yunus çolak 1 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Fatih OKUR 4 hafta önce

Köyümüzün degerli şahsiyetlerinden Cuma Söyler büyügümüze Allahtan rahmet diler. Kederli ailesine sabrı cemil niyaz ederim. Fatih OKUR/TEKiRDAğ

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner27

banner29