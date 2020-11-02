Cuma Söğütlü 61 yaşında

Söğütlü(ambarcık)Mahallesinden Mustafa ve Makbule Söğütlü ailesinin oğlu, Şefer fab. Dan emekli Bayram, Emekli polis Mükremin ve Fuat Söğütlü kardeşlerin kardeşi, Sedat, Mustafa be merhum Selçuk Söğütlü ile Gül Tekin, Pınar Gözümoğlu ve Rabia Kılıç kardeşlerin babası, Hüseyin Gözümoğlu, İdris Tekin ve Fatih Kılıç’ın kayınbabası, Cuma Söğütlü vefat etmiştir.

Cenazesi 1 Kasım 2020 pazar günü cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilmiştir.

Kuran-I Kerim’i Söğütlü Mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar

0537 514 76 29 abisi Bayram

0541 676 84 85 oğlu Sedat

0544 514 61 23 oğlu Mustafa