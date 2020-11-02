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Cuma Söğütlü 61 yaşında

Cuma Söğütlü 61 yaşında
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Söğütlü(ambarcık)Mahallesinden Mustafa ve Makbule Söğütlü ailesinin oğlu, Şefer fab. Dan emekli Bayram, Emekli polis Mükremin ve Fuat Söğütlü kardeşlerin kardeşi, Sedat, Mustafa be merhum Selçuk Söğütlü ile Gül Tekin, Pınar Gözümoğlu ve Rabia Kılıç kardeşlerin babası, Hüseyin Gözümoğlu, İdris Tekin ve Fatih Kılıç’ın kayınbabası, Cuma Söğütlü vefat etmiştir. 
Cenazesi 1 Kasım 2020 pazar günü cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilmiştir. 
Kuran-I Kerim’i Söğütlü Mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır. 
Taziye için telefonlar 
0537 514 76 29 abisi Bayram 
0541 676 84 85 oğlu Sedat 
0544 514 61 23 oğlu Mustafa

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