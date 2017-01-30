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Cuma Sayın

Akbayır Mahallesi Kebeliler Kabilesinden Kebeli Hacı Ağa Lakabı ile anılan merhum Hacı ve merhume Hürü Sayın ailesinin oğlu,

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Cuma Sayın

Akbayır Mahallesi Kebeliler Kabilesinden Kebeli Hacı Ağa Lakabı ile anılan merhum Hacı ve merhume Hürü Sayın ailesinin oğlu, Tatikler kabilesinden merhum Halil İbrahim Uçar'ın damadı, Hatice Sayın'ın eşi, Gülşen, Güler, Raziye, Gülümser, Huriye, Yaşar, Orhan ve Taner Sayın'ın babaları, Cuma Sayın, 29.01.2017 tarihinde vefat etmiştir.

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