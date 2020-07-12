Cuma Öztürk
Cuma Öztürk
12 Temmuz 2020 Pazar 11:11
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Cuma ustanın vefat haberi beni derinden üzdü Cuma ustama Allah'tan rahmet kederli ailesine yakınlarına Allah sabır versin başsağlığı dilerim Allah mekanı cennet kabri nur olsun
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah öztürk ailesinin ve sevenlerinine başsaglıgı ve sabırlar dilerim
Cuma ustaya Allah rahmet eylesin mekânı cennet kabri nur olsun Allah ailesine yakınlarına sabır versin
Rahmetlik cuma abimize ALLAH,tan rahmet dilerim mekanı cennet olsun ailesine evlatlarına ismet abime ahmet hocama ziya kardeşime diğer abilerime sabri cemil dilerim başınız sağ olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun on sene komşumuzdu her zaman iyilik gördük rahmetli cuma kardeşimizden ve oğlu Hamdi kardeşimden çok üzüldük ailece Rabbim rahmetiyle muamele etsin Öztürk ailesinin başı sağ olsun sevdiğimiz sayğı duyduğumuz cuma kardeş nur içinde yatsın inşAllah