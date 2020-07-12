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Cuma Öztürk

Cuma Öztürk

Cuma Öztürk
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Çatova Mahallesi'nden merhum Postacı Abdulkadir ve merhum Rukiye Öztürk ailesinin oğlu, Muhlise Öztürk'ün eşi, Fatih, Hamdi ve Hatice kardeşlerin babası, merhum Aliihsan, Adnan, İsmet, Emin, Ziya, Ahmet Öztürk, merhum Aysel, Ayla, Fadime, Nesrin, Ayten ve Gülten kardeşlerin kardeşi Durdu Ünsal'ın kayınbabası, motosiklet tamircisi Cuma Öztürk, elim bir trafik kazası sonucu vefat etmiştir.  Cenazesi 12 Temmuz pazar günü öğle namazınap müteakip Ulu Camiinde kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i Battalgazii Mahallesi Paşalık Cami yanı Paşalık partmanındaa okunmaktadır. 
Taziye için 
Oğlu Hamdi Öztürk 0536 528 40 89
Kardeşi Ziya Öztürk 0543 541 17 44

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Kadir öztürk 4 hafta önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun on sene komşumuzdu her zaman iyilik gördük rahmetli cuma kardeşimizden ve oğlu Hamdi kardeşimden çok üzüldük ailece Rabbim rahmetiyle muamele etsin Öztürk ailesinin başı sağ olsun sevdiğimiz sayğı duyduğumuz cuma kardeş nur içinde yatsın inşAllah

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DERVİŞ DOĞAN 4 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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TANER PAMUK (İSTANBUL) 4 hafta önce

Cuma ustanın vefat haberi beni derinden üzdü Cuma ustama Allah'tan rahmet kederli ailesine yakınlarına Allah sabır versin başsağlığı dilerim Allah mekanı cennet kabri nur olsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 4 hafta önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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lokantacı kadir akdaş ankara 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah öztürk ailesinin ve sevenlerinine başsaglıgı ve sabırlar dilerim

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TANER PAMUK (İSTANBUL) 4 hafta önce

Cuma ustaya Allah rahmet eylesin mekânı cennet kabri nur olsun Allah ailesine yakınlarına sabır versin

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Mustafa Çoak /Bursa 4 hafta önce

Rahmetlik cuma abimize ALLAH,tan rahmet dilerim mekanı cennet olsun ailesine evlatlarına ismet abime ahmet hocama ziya kardeşime diğer abilerime sabri cemil dilerim başınız sağ olsun.

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Emine Saykin Almanya 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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